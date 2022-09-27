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الكهرباء تعود إلى هذه البلدات... لساعة

منذ ساعة واحدة
انقطاع الكهرباء- تعبيرية

انقطاع الكهرباء- تعبيرية

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استعادت بعض البلدات في منطقة النبطية الليلة الماضية التغذية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع تام وشامل منذ شهر كامل.

وأمكن تسجيل حصول مدينة النبطية وبلدات الدوير، حاروف، تول، زبدين، الشرقية، أنصار، جبشيت، الزوطرين الغربية والشرقية والشقيف وغيرها بشكل متفاوت بالتيار الكهربائي لفترة بين 58 دقيقة وساعة ونصف في كل بلدة.

وكان أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن هبة الفيول الإيراني ” وقود توليد الكهرباء” ستصل إلى لبنان في غضون أيام أو أسابيع لا أشهر، والعمل يجري على بحث مسألة المواصفات.

ويأتي تصريح فياض الذي أطلقه من قصر الرئاسة اللبنانية – بعبدا بعد لقائه، اليوم الاثنين، الرئيس ميشال عون في وقتٍ لا تزال تخرج فيه إلى العلن تصريحات إيرانية تؤكد أن طهران ليس لديها أي برنامج لإرسال وقود ومشتقات نفطية مجانية إلى لبنان، مع الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تحرص على إبقاء التعاون مع إيران في إطار “الهبة” تجنباً للعقوبات الأميركية.

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