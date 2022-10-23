الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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الكوليرا في لبنان إلى ارتفاع... إليكم التفاصيل

منذ 3 دقائق
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا وحالتيّ وفاة خلال السّاعات الـ24 الماضية‎.‎

وكانت أكدت وزارة الصحة على “ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حرصاً على سلامة أبنائها وتفادياً للانتشار السريع للمرض وتقوم ‏البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظة والمنظمات الداعمة للاستجابة للأزمة والتنسيق لإيجاد الحلول المتعلقة بالمياه والطاقة ‏وتأمين المعقمات إضافة إلى نشر التوعية”.‏

وقالت: “كما تعمل البلديات مع وزارة الزراعة فيما خص بنتائج الفحوصات المتعلقة بالمزروعات ومع وزارة الصحة التي تقوم بتغطية ‏تكاليف الاستشفاء لحالات الكوليرا للبنانيين والسوريين بدعم من الجهات المانحة كما تدعو إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية ‏الأولية للحالات المتوسطة والخفيفة”.‏

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