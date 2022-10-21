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الكوليرا يواصل انتشاره.. كم سجّل عدّاد الإصابات في الساعات الـ 48 الأخيرة

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2022 10:45 مساءً
مستشفى في لبنان

مستشفى في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل” 7 إصابات جديدة في الساعات الـ48 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 227، كما سُجّلت حالتا وفاة رفعتا العدد التراكمي للوفيات الى 7″.

ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزّعة على البلدات والقرى اللبنانية.

وقد بدأ انتشار الكوليرا في منطقة عكّار، واعتبر رئيس بلدية ببنين العبدة “كفاح الكسار” في بيان، أن “ما يحدث اليوم في موضوع انتشار إصابات الكوليرا كان متوقعًا، سببه الإهمال المتواصل لكثيرٍ من مرجعيات هذا البلد التي لم تكن تستمع لصراخنا عندما كنا نصرخ قائلين ان هناك قنبلة موقوتة إسمها المياه”.

وقال: “عملنا كثيراً مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومديرها خالد عبيد مشكوراً، والتواصل مع اليونيسف والمرجعيات التي اعتادت ان تُموّل مشاريع ضخ المياه النظيفة للناس، تفادياً لهذه المصائب التي نشهدها اليوم، الا أننا كنا في كثيرٍ من الأحيان نصطدم بعوائق متعددة لا مجال لسردها الآن”.

واضاف: ” اليوم نحن في أزمةٍ كبيرة، والأمر ليس بسيطًا بل يمكن تبسيطه اذا تضافرت جهود الجميع، واخرجنا صوت العقل الى العلن علّنا نستطيع جميعاً تفادي كارثةٍ قد تحلّ ليس فقط على ببنين او المحمرة، فالقضية الاساسية والمركزية هي قناة الري التي تجمع الأوساخ من اعالي الجرود ومن عدة أقضية وبلدات مروراً ببنين وصولاً الى السهل، وهذه القناة تحمل معها القنابل الموقوتة وجميع هذه الأوبئة التي أدت الى ما نشهده اليوم”.

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