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"اللبنانية" تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام

منذ دقيقتين
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام للعام الجامعي 2023 – 2024، وفق الآتي:

كلية الإعلام – الفرع الثاني:

على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

علم التسويق
المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام والعلاقات العامة (اتصال مؤسسات)
الاقتصاد (باللغة الإنكليزية)
علوم البيانات – الإحصاء
أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (على الأقل)

كلية الإعلام – الفرع الأول

على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام (باللغة الإنكليزية)
تُقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية-الطيونة اعتبارًا من تاريخ 2 تشرين الثاني 2023 ولغاية 10 تشرين الثاني 2023 ضمن الدوام الرسمي.

المستندات المطلوبة:

– صورة عن الهوية
– نسخة عن السيرة الذاتية
– معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجامعة اللبنانية
– نسخة عن إفادات الخبرة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

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