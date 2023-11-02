"اللبنانية" تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام للعام الجامعي 2023 – 2024، وفق الآتي:

كلية الإعلام – الفرع الثاني:

على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

علم التسويق

المعلوماتية (مع سنوات خبرة)

علوم الإعلام والعلاقات العامة (اتصال مؤسسات)

الاقتصاد (باللغة الإنكليزية)

علوم البيانات – الإحصاء

أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (على الأقل)

كلية الإعلام – الفرع الأول

على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

المعلوماتية (مع سنوات خبرة)

علوم الإعلام (باللغة الإنكليزية)

تُقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية-الطيونة اعتبارًا من تاريخ 2 تشرين الثاني 2023 ولغاية 10 تشرين الثاني 2023 ضمن الدوام الرسمي.

المستندات المطلوبة:

– صورة عن الهوية

– نسخة عن السيرة الذاتية

– معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجامعة اللبنانية

– نسخة عن إفادات الخبرة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]