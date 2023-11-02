"اللبنانية" تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام للعام الجامعي 2023 – 2024، وفق الآتي:
كلية الإعلام – الفرع الثاني:
على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:
علم التسويق
المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام والعلاقات العامة (اتصال مؤسسات)
الاقتصاد (باللغة الإنكليزية)
علوم البيانات – الإحصاء
أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (على الأقل)
كلية الإعلام – الفرع الأول
على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:
المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام (باللغة الإنكليزية)
تُقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية-الطيونة اعتبارًا من تاريخ 2 تشرين الثاني 2023 ولغاية 10 تشرين الثاني 2023 ضمن الدوام الرسمي.
المستندات المطلوبة:
– صورة عن الهوية
– نسخة عن السيرة الذاتية
– معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجامعة اللبنانية
– نسخة عن إفادات الخبرة
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]