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اللجان الشعبية الفلسطينية في صيدا: لا صحة للتسجيلات الصوتية التي يتم تداولها

منذ 5 دقائق
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أعلنت لجنة المتابعة للجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، في بيان، أنه “يتم تداول تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي ان هناك تعديات من قبل مجموعات من ابناء قرى شرق صيدا، على المارة من غير ابناء هذه القرى والبلدات، وبعد التدقيق والمتابعة مع الجهات والمرجعيات المعنية في هذه القرى والبلدات، تبين ان لا صحة لما يتم تناقله، وان هذه الاخبار مفبركة وملفقة، الهدف منها نفث سموم الفتنة ومحاولة خبيثة لإيقاع ابناء المخيمات الفلسطينية فيها”.

كما أكدت اللجنة في بيانها أن “المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية كافة وخصوصا في صيدا، تربطها علاقات طيبة واخوية مع محيطها اللبناني، بما فيها ابناء قرى وبلدات شرق صيدا، لذا نهيب بابناء شعبنا الفلسطيني في منطقة صيدا ومخيماتها توخي الحذر من هذه الاخبار وعدم الأخذ بها او تناقلها”.

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