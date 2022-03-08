اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين دعت إلى مقاطعة التدريس

أصدرت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” بياناً جاء فيه:

“… المعلم المتعاقد اليوم جاء عيده بلا قرش في جيبه، ولان عيدنا هذا العام كعامنا في بلدنا الحبيب، تتوجه اللجنة الفاعلة بتحية اجلال للقطاع التعليمي في شكل عام وللأساتذة في التعليم الخاص والرسمي في شكل خاص، وللأساتذة المتعاقدين في كل تسمياتهم …. وإذ جاء بعد ستة شهور من الصبر، وحتى اليوم لم تحول المستحقات والحوافز لأكثرية المتعاقدين، ولان المتعاقد مياوم وقد صرف من جيبه ستة شهور بدل نقل، اليوم وقد لامست صفيحة البنزين ال ٥٠٠ الف ليرة، والحقوق ما زالت قيد الصرف ولم تصرف…. تعلن اللجنة الفاعلة اضطرار الاساتذة المتعاقدين الذين لم تصلهم مستحقاتهم بعد لمقاطعة التدريس حتى تحويل المستحقات الى مصارفهم ، وعدم اجراء امتحانات نصف السنة وعدم تسليم العلامات الى الادارة حتى تحويل مستحقات المتعاقدين الى مصارفهم”.