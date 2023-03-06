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اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في الأساسي مستمرة بالإضراب

منذ 18 دقيقة
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي (أرشيفية)

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نفذت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، اعتصاما امام وزارة التربية احتجاجا على الدعوة للعودة الى التدريس، واعلنت “الاستمرار في الاضراب والدعوة الى جمعيات عمومية غدا الثلاثاء”.

واكد المعتصمون ان “المسألة ترتبط بالقدرة على الذهاب الى العمل ،فلم نأخذ شيئا حتى الان بل تراجعت رواتبنا وانخفضت مع ارتفاع سعر صيرفة وخسرنا 70 دولارا من الراتب”، اما بالنسبة الى الـ 5 دولارات فهي لن تأتي الا في نيسان بعد صدورها في الجريدة الرسمية”.

وطالب الأساتذة “ببدل نقل على اساس ثلث صفيحة بنزين مهما ارتفع سعر البنزين، بالاضافة الى اسقاط الروابط التي وصفوها بأنها تآمرت على حقوقهم مع المكاتب التربوية للاحزاب ووزير التربية ،واوحت الى الرأي العام اننا لا نريد تعليم ابنائنا ونحن الان لا نزال ندفع ولم نأخذ شيئا”.

وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة نسرين شاهين: “ان الخمسين دولارا هي بمثابة رشوة للاساتذة ولن تؤدي الى الحل، علما ان المراسيم لم تنفذ والوعود التي قامت انما على اموال الدول المانحة”.

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