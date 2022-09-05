اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي: انطلاق العام الدراسي مقدّس ولكن!

عقدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعاً اليوم في القموعة – عكار، في حضور رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين وممثلي الهيئة الادارية للجنة: الاساتذة عمر اسماعيل وأمل ميقاتي وسماح الدهيبي وغنى العتري وهدى حاطوم. حضر الاجتماع مندوبون عن الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في عكار.

كما حضر منسق ملف المتعاقدين في رابطة الشمال الاستاذ عبد العزيز الرافعي، ومسؤول المكتب التربوي للنائب وليد البعريني الاستاذ الثانوي أحمد البعريني، وممثل عن لجنة اهالي الطلاب في المدارس الرسمية في عكار غسان البعريني.

بعد عرض التحديات والمشاكل التي تعترض الاساتذة والاهالي في المنطقة، عرضت اراء اساتذة البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس، توافق الحضور مع اراء الاساتذة في المحافظات، وأكدوا “وحدة الموقف وعلى قدسية انطلاقة العام الدراسي، ولكن بعد دفع الحقوق المسلم بها وهي:

_القبض الشهري.

_ حوافز 300 $ بالدولار عبر omt

_ رفض مضاعفة اجر الساعة، ودولرتها على سعر 8000.

_ العقد الكامل عن الماضي والحالي.

_بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط”.

كما أوصوا بأن “القضية الاساس هي متابعة الملفات النائمة في ادراج وزارة التربية ( الضمان، والعقد الكامل عن العام الماضي، واجر ساعة، اصحاب الاجازة المهنية، وتوقيع ملفات الاساتذة على صناديق المدارس”.

وأعلنوا استكمال “سلسلة التحركات المطلبية للجنة الفاعلة للعام الدراسي المقبل 2022_2023 بمناطقية للجنة الفاعلة في المحافظات حتى توحيد الموقف في كل المحافظات خلال ايام، والعين على ما يصدر عن وزير التربية عباس الحلبي، لتأمين هذه الحقوق، لعلنا ننقذ العام الدراسي و400 الف تلميذ في المدارس الرسمية والقطاع التعليمي في لبنان”.