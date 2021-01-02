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اللجنة الوزارية تحسم مسألة الإقفال الاثنين وهذا وضع المدارس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 3:22 مساءً
الاقفال العام

الاقفال العام - ارشيف

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اجتمعت عند الحادية عشرة من قبل الظهر، اللجنة الفنية المكلفة متابعة ملف كورونا، لمواكبة آخر الارقام والتطورات وخصوصا ما يتعلق بالمستشفيات وقدرتها الاستيعابية وتحديدا في العناية الفائقة. ورفعت توصية بالاقفال التام الى اللجنة الوزارية التي ستجتمع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وقد تردد انه قد لا تكون هناك حاجة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبت في هذا الموضوع.

من جانبه، لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب إلى أن “خلال أيام 7 و8 و9 كانون الثاني لن يكون هناك تعليم حضوري وسنعتمد التعلّم عن بعد حفاظاً على صحة التلامذة والمعلّمين ولتحضير الأهالي بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع”. وأضاف المجذوب في حديث عبر الـ”الجديد”، أنه “إذا تقرّر الإقفال التام لن تُستثنى المدارس”.

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