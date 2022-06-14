الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
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اللحم الهندي يغزو الأسواق اللبنانية

منذ 7 دقائق
اللحم الهندي

اللحم الهندي

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أشار ممثل إتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد الى ان اللحم الهندي يدخل عن طريق المرفأ وهو من أسوأ أنواع اللحوم وسعره يوازي نصف سعر اللحم الطازج، لافتًا الى نسبة الملاحم والمحال التجارية التي تبيع هذا النوع من اللحم تتخطى 90 في المئة.

وتابع في حديث إذاعي: “نحن لسنا ضد اللحم المثلج او المبردّ، واللحم المثلج يأتي من عدة دول ومن ضمنها الهند”.

وأضاف: “هناك خطورة من أكل اللحم النيّ المبرد، أما عديد مفتشي وزارة الاقتصاد فغير كاف للقيام بحملات التفتيش على كافة نقاط البيع، وأطلب من وزارة الصحة أخذ عينات دورية من أجل انتظام الوضع”.

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