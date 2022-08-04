اللقاء الأرثوذكسي: سيظل هذا اليوم المشؤوم محفورًا في عقول وقلوب كل اللبنانيين

تأتي الذكرى السنوية الثانية لإنفجار مرفأ بيروت ولا تزال ارتداداته تتفاعل مع أرواح شهدائنا الذين لم ينالوا حق معرفة الحقيقة حتى الآن اذ لا يزال الغموض يلف ملف التحقيق.

يدعو اللقاء الأرثوذكسي للصلاة عن أرواح الضحايا والتضامن مع عائلاتهم والمتضررين منهم، كما يسأل اللقاء الى متى ستبقى الحقيقة مغيبة لمُحاسبة المتُسبّبين الحقيقيين لهذه الكارثة؟ وبالتالي تحدد المسؤوليات الفعلية ويبنى آنذاك على الشيء مقتضاه، فسطوع الحقيقة وتحقيق العدالة يبقيان أولوية بالنسبة لنا كلبنانيين.

سيظل هذا اليوم المشؤوم محفورًا في عقول وقلوب كل اللبنانيين وفي وجدان الانسانية جمعاء، فقد استشهد المئات وتحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّرت مجرى حياتهم…فمن يعوض لهؤلاء خساراتهم الفادحة؟