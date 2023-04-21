اللقاء الأول بين أبي المنى والغريب: تشديدٌ على أهميّة وحدة الطائفة وجمع الشمل

للمرّة الأولى، جمع لقاء صباح اليوم شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى والشيخ نصر الدين الغريب، في زيارة قام بها أبي المنى إلى الغريب في دارته في كفرمتى، بحضور المرجع الروحي الشيخ عادل النمر وحشد كبير من المشايخ، وفق ما كشف موقع mtv.

وفي التّفاصيل، جرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة في البلاد وللأوضاع الداخلية للطائفة. وشدّد اللقاء على أهمية الوحدة الداخلية في الطائفة وجمع الشمل والاهتمام بشؤون الناس في المناطق كافة، في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الحرجة، وعلى دور المرجعيات الروحية والمشايخ في تقريب وجهات النظر والحفاظ على القيم الدينية المعروفية الأصيلة.

وتطرّق البحث إلى ضرورة الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات اللازمة والخطّة الاقتصادية للحدّ من الانهيار الحاصل ومن معاناة جميع اللبنانيين، وتمنّى الشيخ الغريب والشيخ أبي المنى فطراً سعيداً للبنانيين عموماً وللمسلمين على وجه الخصوص.