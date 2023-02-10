الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
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اللقاء الخماسيّ في باريس.. خطوة أولى للإنقاذ والمسؤوليّة لدى اللبنانيّين

منذ 38 دقيقة
علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

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كشف مصدر دبلوماسي مطّلع في باريس، أنَّه تمَّ التوافق في الاجتماع الخماسي الذي عقد يوم الإثنين الماضي، على تحميل اللبنانيين مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم، وأنَّ العملية التي تطلقها الدول الخمس المشاركة (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) تندرج في إطار مساعدتهم على ذلك، وليس الحلول محلهم.

وقال المصدر لـ”الشرق الأوسط” إنَّ الدول الخمس سعت إلى إطلاق عملية تنسيق متواصلة فيما بينها، من أجل مساعدة لبنان على ملء الفراغ المؤسساتي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ كخطوة أولى على طريق إنقاذ لبنان.

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