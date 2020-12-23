اللواء أشرف ريفي يحذّر: لبنان قادم على “تفلّتين أمنيين”

اكد اللواء اشرف ريفي انه لم يتم تبليغه رسمياً بالدعوى التي تقدم بها “حزب الله” ضده، حيث قال “الحزب سرّب الامر في الاعلام لذلك كان ردي بذات الطريقة” واضاف “انتظر ان اتبلغ لاتخذ الاجراءات القانونية” وفيما ان كان سيمثل امام القضاء اجاب “انا تحت القانون وما يجب ان اقوم به قانونياً سأفعله”.

واشار ريفي في مقابلة مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف ان “حزب الله” حاول التهويل عليه معتبراً ذلك غباءً، اما الهدف من ذلك فهو “صمت كل من ينتقد الحزب للفلفة التحقيق بقضية انفجار المرفأ”، مؤكدا على ما سبق واتهم به الحزب بأن من استقدم المتفجرات هو الحرس الثوري الايراني لصالح الحزب”.

وعن الحملة السياسية على القاضي صوان علّق “هناك خشية لدي ولدى اغلب اللبنانيين من رغبة البعض بادخال الملف في الدهاليز، واللبنانيون امام تحد كبير لحماية القضاء اللبناني فهذه قضية لا يمكن ان تنطفئ”، لافتا الى انه كان يجب ان يبدأ التحقيق برئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة.

وعن اتهام ريفي لاسرائيل بتفجير المرفأ قال “من الناحية الارهابية للقضية يجب معرفة من جاء بنيترات الامونيوم ومن وضعها في المرفأ ومن غطى وجودها سبع سنوات ومن فجرها” واضاف “انا اتهمت في الاجزاء الثلاث الاولى حزب الله وايران، وبالتفجير اميل الى فرضية قيام اسرائيل بذلك كما فعلت في عين قانا مع فارق الحجم، وقد سمع البعض هديراً في الجو حينها، اضافة الى اعلان اسرائيل بعد 5 دقائق من التفجير انه ضربنا الذي ارادوا ضربنا به ومن ثم قال ترامب انه سأل البنتاغون وكان الجواب ان ذلك هجوما ليلتزما بعدها الصمت”، وعن سبب صمت “حزب الله” اجاب “اولا كي لا يتم اتهامه بنيترات الامونيوم ومن ثم كونه لا يستطيع الرد”.

واكد ان “لبنان قادم على تفلتين امنيين تلفت سببه الجوع ابتدأ وسيتعاظم، والتلفت الاخر سنشهد تصفيات في المنطقة، سيقتل قيادات في الحرس الثوري الايراني وقد ترد ايران”.

وفيما يتعلق بالملف الحكومي وفيما ان كان الرئيس سعد الحريري سيشكل الحكومة قال اللواء ريفي “انا لا ارى تشكيلا للحكومة ونحن حاليا رهينة لايران وتوجد ورقتان اساسيتان عندما كان هناك حظوظ لترامب تم التلويح بتشكيل الحكومة والمفاوضات مع العدو الاسرائيلي وعندما تراجعت حظوظ ترامب جُمّد الملفين ولن يتحرك اي منهما الا بناء لاوامر ايران عند استلام الادارة الجديدة”، مشيرا الى ان الرئيس سعد الحريري لم ينجح في اي ملف.