اللواء إبراهيم يكشف عن مساعيه لتسهيل الحكومة ويتحدث عن إحدى العقد

أشارَ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث لقناة لـ”الحرة” إلى “أننا نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان لكن ما يحصل في طرابلس قد يكون باباً لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية”.

وعن مساعيه لتشكيل الحكومة، قال: “أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء واحاول إيجاد حل للخروج من الأزمة الحكومية”.

وشدد على أن “طالما هناك عمل ومساع جدية فلا شيء اسمه “حائط مسدود” وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة”.

واعتبر أن “لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف “.

وعن ملف اللبنانيين الموقوفين في الإمارات، كشف أن “نصف اللبنانيين الموقوفين في الامارات سيعودون في الساعات المقبلة ونحن أمام بادرة إغلاق نهائي لهذا الملف”.

اضاف, “لمست دفعا عربيا باتجاه الوصول للاستقرار السياسي في لبنان ليعود جنة استثمارات من جديد بالنسبة لهذه الدول”.

وقال: “لمست من جولاتي اهتماما دوليا بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح”