اللواء ابراهيم: بعد هذا التاريخ سينفذ مخزون جوازات السفر!!

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن “منصة تسجيل جوازات السفر لديها حجوزات حتى نيسان 2023 وبعدها سينفذ المخزون الى حين فتح الاعتمادات المطلوبة، وسيتم تسليم الجوازات لكل الذين تسجلوا حتى ذلك التاريخ، وبالتالي المواطن الذي يحجز بعد هذا التاريخ لن يسطيع الحصول على جواز سفر إلى حين فتح الإعتمادات المطلوبة للشركة الفرنسية التي تطبع جوازات السفر، ونؤكد أن جميع من سجل يمكن أن يحصل على الجوازات”.

وتابع في تصريح على قناة الجديد: “في تموز 2021، أيدنا كل الإجراءات وحجزنا المبلغ المطلوب، عند الإستحقاق والدفع مصرف لبنان رفض أن يدفع على السعر الرسمي لأسبابه، ولم نستسلم وتوجهنا للمجلس النيابي وأبلغت النائب ابراهيم كنعان خطورة أن نصل لهذه النقطة، ولدينا اعتماد إضافي محجوز قيمته 300 مليار ليرة وهو عالق بالمالية، وكان لا بد من هذا الإجراء كي لا نفقد مصداقيتنا، وأتمنى أن يكون البيان بمثابة تحذير للحصول على الأموال المطلوبة”.

وردا على سؤال حول السمسرات التي حصلت بمواعيد جوازات السفر، قال ابراهيم: “أصبحوا موضع ملاحقة قانونية، وأوقفنا عسكريين وهناك جزء منهم بالسجن ومنهم من سيحال الى المجلس التأديبي، والأمر ضبط، وتغيير أي موعد مرتبط بالمدير العام شخصيا”.

وأشار إلى أنّ “هناك 20 الف جواز سفر بمخازن الأمن العام لم يستلمها أصحابها، وحوالي 69 بالمئة لم يستخدموا جوازات السفر، ومشاكل كثيرة ستواجه اللبنانيين إن لم تقر الإعتمادات، وعلى الحكومة أن تجد حلا لهذا الموضوع”. ولفت إلى أنّ “لا مواعيد جديدة للجوازات الا بعد فتح الإعتماد”.

في سياق آخر، كشف أن الطبيب اللبناني ريشار خراط يصل من الإمارات منتصف هذه الليلة”.