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اللواء ابراهيم: لا الاقفال ولا غيره يحمي المواطن من كورونا

منذ 29 دقيقة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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أكد اللواء عباس إبراهيم أن لا الاقفال ولا غيره يحمي المواطن من كورونا ان لم يلتزم بالاجراءات الوقائية الذاتية.

واعتبر إبراهيم في حديث تلفزيوني أن العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين هو كورونا والكثير من اللاجئين يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان.

وأشار إلى أننا نحن من أكثر الأشخاص المتضررين من النزوح ونحن من الدول التي استقبلت أكبر عدد من النازحين فما المانع من المشاركة في مؤتمر يدرس اعادة النازحين؟

وسأل، “لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا في وقت أن الحوارين يصبان في مصلحة لبنان ونحن مستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات ومستمرون بتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا”.

وقال إبراهيم: “لم أتفاجأ بموضوع فرض عقوبات علي فقرأت في بعض الصحف الاميركية عن الموضوع خلال زيارتي لواشنطن”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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