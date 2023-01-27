اللواء ابراهيم للقضاة: بيروت أمّ الشرائع فلا تجعلوها أمّ الشوارع

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “الزيارة ليس لها علاقة بالرئاسة”، مشيرًا إلى أنه “على استعداد للقيام بأي مهمة تساهم باستقرار البلد”.

وبشأن ما حصل أخيرًا في التحقيق بشأن قضية تفجير المرفأ، قال: “لا نقوم بأي شيء مخالف للقضاء”.

كما توجّع للقضاة قائلًا: “بيروت أمّ الشرائع فلا تجعلوها أمّ الشوارع، وأخشى عودة الشوارع طبعًا”.

أما بالنسبة إلى جوازات السفر، فقال اللواء ابراهيم: “من الآن حتى شهر سنلغي المنصة ويصبح تقديم الطلبات طبيعيًا، وما سبّب الأزمة هو الطلب الكبير عليها، والموضوع بات في نهايته وخلال شهر سنعود لما قبل المنصة”.