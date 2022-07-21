الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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اللواء ابراهيم: يبدو أن تشكيل الحكومة صار مؤجلاً

منذ 17 دقيقة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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أكد اللواء عباس ابراهيم أننا دخلنا الاستحقاق الرئاسي من أعرض الأبواب والكل ينخرط في السباق إلى سدة الرئاسة فيما يبدو أن تشكيل الحكومة صار مؤجلاً بسبب عوامل الاستعصاء السياسية.

وقال اللواء ابراهيم في حديث تلفزيوني: “نحن في وطن يطوف على رمال متحركة والدولة تسقط بشكل متسارع ولم يبقَ منها إلا المؤسسات العسكرية والأمنية”.

وأضاف: “للأسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الآخرون وصندوقة بريد إلى كل الإتجاهات وهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر”.

وتابع اللواء ابراهيم: “إن الذين قالوا عن الانتخابات النيابية هي مدخل للتغيير صاروا الآن كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمل”.

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