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اللواء خير أشرف على توزيع حصص غذائية في الشمال

27 - يونيو - 2021
اللواء محمد خير

اللواء محمد خير

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أشرف الامين العام ل”الهيئة العليا للاغاثة” اللواء الركن محمد خير، بالتعاون مع جمعية “إرادة طرابلس”، على توزيع 500 حصة حليب أطفال ومواد غذائية على المحتاجين في مدينة طرابلس. وأشرف بالتعاون مع مستوصف جمعية “الاخلاص” في منطقة المنية، على توزيع 400 حصة حليب أطفال، إضافة الى 200 حصة مواد غذائية.

وفي الملعب البلدي للمدينة، أشرف خير بالتعاون مع المستوصف التابع لجمعية “المنهج الخيري” في منطقة التبانة، على توزيع 400 حصة، تتضمن حليب أطفال من عمر يوم الى ثلاث سنوات ومواد تعقيم وتنظيف خاصة للاطفال، إضافة الى مواد غذائية للاسرة.

ونوه خير ب “المبادرات التي تسعى الى مساعدة الناس في هذه الظروف المعيشية الصعبة ولا سيما تأمين الحليب ومستلزمات ضرورية للاطفال والعائلات المحتاجة”.

وشكر مسؤولو الجمعيات والاهالي في طرابلس والمنية، للهيئة “عملها الدؤوب على تأمين الحليب والمواد التي تخص الاطفال والعائلات المحتاجة”.

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