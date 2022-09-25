اللواء خير: صاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم

أفاد اللواء “محمد خير” بأنّ ثلاث جثث من ضحايا مركب طرطوس ستصل إلى لبنان، والأهالي سيتعرّفون على 3 جثث أخرى، وهناك 94 قتيلاً حتى الساعة، مشيرًا الى أنّ صاحب المركب لا يعلم عدد الأشخاص الذين حاول تهريبهم.

وكشف وزير الصحة السوري “حسن الغباش” أن “عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس، وصل إلى 90 شخصاً، بينما أصبح عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 14 شخصاً، 2 منهم في العناية المشددة”.

ولفت الغباش إلى أن “عمليات البحث عن المفقودين مازالت جارية والكوادر الصحية على جاهزية تامة”، مشيرًا إلى أنه “تمت الإستجابة والإستنفار في المحافظة ولا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ منذ اللحظات الأولى لتلقي بلاغ من ميناء جزيرة أرواد بوجود عدد من الأشخاص في عرض البحر”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ووفق أقوال الناجين فإن “القارب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة إلى قبرص ويحمل أشخاصًا من جنسيات عدة”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني في بيان على موقعه الرسمي بأن “مديرية المخابرات أوقفت مواطنًا مشتبها بتورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، انطلاقًا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً”.