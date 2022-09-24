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اللواء خير يكشف آخر حصيلة ضحايا مركب الموت الغارق قبالة طرطوس

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 7:19 مساءً
اللواء محمد خير

اللواء محمد خير

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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير وجود 5 جرحى لبنانيين وفلسطينيين اثنين و12 سوريا من الذين تم انتشالهم من البحر نتيجة غرق الزورق امس في المياه الاقليمية السورية، وسينقل اللبنانيون والفلسطينيون الى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي، وهم حاليا في مستشفى الباسل في طرطوس.

وكشف اللواء خير عن العثور على 4 جثث ظهر اليوم ليرتفع بذلك العدد الى 94 جثة منتشلة.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني توقيف المسؤول عن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية.

وأكد الجيش في بيان أن الموقوف اعترف بمسؤوليته عن عملية التهريب وبإدارة شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد قالت في بيان، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الأشخاص قبالة ساحل طرطوس السوري.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، طالبا منه التشدد في مراقبة الشواطئ اللبنانية، لمكافحة ما سماه موضوع رحلات الهجرة غير النظامية.

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