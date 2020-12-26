استمع لاذاعتنا

اللواء ريفي: ما قام به حزب الله “جريمة”

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 12:57 صباحًا
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

أكد الوزير السابق أشرف ريفي الى أن, “السلطات الإيطالية تعلن أن حزب الله مسؤول عن إدخال أكبر شحنة كابتاغون الى إيطاليا.إنها جريمة ضد الإنسانية وتجاوز أخلاقي مشين يقوم به حزب يدعي على خصومه بوقاحة أمام القضاء،فيما بات مصنفاً عالمياً كتنظيم إرهابي ومتهماً بتجارة المخدرات. ستطالكم العدالة ولبنان بريء من أفعالكم وستحاسبون”

يشار إلى أن السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت عن ضبط حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاغون تبين بعد البحث أن “حزب الله” اللبناني وراءها، بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الجمعة.

وأوضحت نيابة نابولي التي حققت في القضية أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.

    المزيد من أخبار لبنان

    ازدياد الإصابات قد يعيدنا إلى الإغلاق العام مجدداً
    مع تزايد الإصابات بكورونا هل نتجه للإغلاق مجدداً مطلع 2021؟
    مالكو وسائقو شاحنات النقل الخارجي يهددون بالتصعيد
    مالكو وسائقو شاحنات النقل الخارجي يهددون بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم
    انفجار ناشفيل
    ملياردير من أصل لبناني يخصص مكافأة مالية لمن يكشف تفاصيل انفجار ناشفيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بابا فانجا
    توقعات “مخيفة” من العرافة الشهيرة لعام 2021!
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته "الدمية" بحادث أليم
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته “الدمية” بحادث أليم
    الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    خطوة واحدة كان يمكنها القضاء على كورونا في مهده