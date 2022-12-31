اللواء ريفي: نمد يدنا لكل العالم في سبيل خدمة طرابلس

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام اللواء النائب اشرف ريفي على راس وفد ضم النائب جميل عبود وشخصيات للمباركة للمفتي امام بانتخابه.

بعد اللقاء قال المفتي امام : “دار الفتوى هي دار جامعة لكل مكونات الطائفة بالدرجة الاولى ثم لكل مكونات الوطن على امتداد طوائفه ومناطقه . طبعا الحديث الذي يدور باستمرار هموم المواطن واوجاعه في ظل الظروف القاسية والافق السياسي المسدود ولكن الامل كبير والتفاؤل كبير وهذا يحفزنا اكثر للتعاون وللانكباب بلا تاخير على ايجاد مخارج وحلول اوعلى الاقل التخفيف عن اهلنا في طرابلس والشمال على وجه الخصوص”.

بدوره قال ريفي: “تشرفت صباح اليوم مع الزميل جميل عبود بالمباركة لسماحته بالانتخابات الاخيرة التي كانت نموذجية ديموقراطية حضارية، ولقد اختارت الهيئة الناخبة صاحب السماحة الشيخ محمد امام، وطرابلس ارتاحت لهذه الاجواء، ونحن نقول لسماحته نحن بالتصرف ونعمل لنتكامل مع مرجعيتنا الدينية في طرابلس وبيروت”.

اضاف: “البلد لم يعد يحتمل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يرتضي بالانتخابات البرلمانية عليه أن يرتضي باللعبة الديموقراطية كاملة الى ان نصل لانتخاب الرئيس الذي تختاره الهيئة الناخبة، فانتخابات رئاسة الجمهورية لا تنقطع بالدورة الاولى وبالتوقف عندها، اذ يجب ان تتواصل دورات الاقتراع الى ان يختار النواب من يرونه مناسبا، عندها يبدأ الانتظام العام في البلد”.

وتابع : “نمد يدنا اليك صاحب السماحة والى كل نواب طرابلس، وكنا نعقد كنواب عن طرابلس قبل قرار المجلس الدستوري اجتماعات دورية، ونضع خلافاتنا السياسية جانبا، ونعمل كهيئة لحل قضايا المدينة، ونحن على استعداد لمد اليد لكل الناس”.

وختم: “مع تحفظنا على قرار المجلس الدستوري، ان طرابلس لا تحتمل الخلاف على جنس الملائكة، لكل منا خياره السياسي وهو حر به، ولكن نحن خدم للمدينة ونمد يدنا لكل العالم في سبيل خدمتها وليسمع من يريد ان يسمع”.