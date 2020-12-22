اللواء صليبا لذوي شهداء فوج إطفاء بيروت: نتعهد بمتابعة قضيتهم لاحقاق العدالة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، ان المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا إستقبل وفدا من ذوي شهداء فوج إطفاء بيروت الذين سقطوا ضحايا انفجار المرفأ، وذلك تلبية لطلبهم، حيث وضعهم في صورة الإجراءات التي قامت بها أمن الدولة، وضمن فترة زمنية قصيرة، وصولا إلى التقارير التي تم رفعها إلى المراجع العليا للتحذير من تداعيات وجود هذه المواد الخطرة في المرفأ.

وتعهد لهم بمتابعة قضيتهم المحقة وايلائها الاولوية حتى الوصول إلى النتيجة المنصفة واحقاق العدالة، واضعا ثقته المطلقة بالقضاء اللبناني.

من جهتهم، أعلن ذوو الشهداء عن اصرارهم على متابعة الملف دون كلل حتى تبيان الحقيقة كاملة، مبدين تضامنهم مع الرائد جوزف النداف وثقتهم الكاملة ببراءته.