اللواء عباس ابراهيم لصوت بيروت انترناشونال: متفائل بالمفاوضات بحدود وحذر

وصل المسؤول الأميركي الذي يتوسط في النزاع البحري بين لبنان واسرائيل “آموس هوكشتاين” الى بيروت، حاملًا مقترحًا اسرائيليا سيعرضه على المسؤولين اللبنانيين.

في هذا الاطار، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنّ المبعوث الأميركي سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال المسؤول الاسرائيلي، وفق رويترز،: “مقترحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا”.

وكانت بداية جولة هوكشتاين مع المدير العام للأمن العام اللواء “عباس ابراهيم”، الذي قال لـ “صوت بيروت انترناشونال”، بعد سؤاله عن أجواء المفاوضات، إنه متفائل ولكن بحدود وحذر.

في السياق عينه، يلتقي هوكشتاين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال “وليد فياض”، علمًا بان بداية الحديث معه بدأت من اثينا عندما التقى هوكستاين في العاصمة اليونانية في المطار.

وينتظر الموفد الأميركي جدول اعمال كبير، إذ سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب.

زيارة هوكشتاين تزامنت مع بث “حزب الله” مقطعا مصورا تظهر فيه سفن مشاركة في صناعة النفط والغاز البحرية الإسرائيلية وحذر من “التلاعب بالوقت”، في تأكيد على تهديده بالتصعيد العسكري وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وأعرب مسؤولون لبنانيون عن تفاؤلهم بأن هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة دامت سنوات على نحو متقطع، لكن حزب الله أبدى استعداده لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز إذا لم يُسمح للبنان بذلك.