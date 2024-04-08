"المؤتمرالمسيحي الدائم": لبنان ساحة سائبة ومعالجة قضية النازحين أولوية مطلقة

استنكر “المؤتمر المسيحي الدائم” في بيان، “عملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وسأل الله أن يعيده سالماً إلى عائلته وذويه”، وقال:” أمام هذه الجريمة، ينظر المؤتمر المسيحي الدائم بعين الذهول والقلق العميق إلى المستوى الذي وصلت إليه يد الإجرام في لبنان من استسهال في ارتكاب الجرائم والعبث بأمن الناس من دون حسيب أو رقيب. فالخطف وقع في وضح النهار وفي منطقة يفترض أن تكون آمنة، على الطريق بين حاقل ولحفد في قضاء جبيل، حيث أقدم مجهولون على اعتراض سيارته وتمكنوا من خطفه إلى جهة مجهولة بقوة السلاح”.

اضاف: “إن ما أشارت إليه آخر معطيات التحقيق التي تفيد عن اعتقال سوريين مشاركين في الجريمة، يؤكد أن قضية النازحين السوريين في لبنان بلغت حدا أكثر من خطير لم يعد يجوز السكوت عنه، فالمسألة أصبحت قضية تهدد المواطن اللبناني في وجوده وحياته وأمنه وليس فقط في لقمة عيشه ومجتمعه، مع ارتفاع وتيرة الجرائم المرتكبة من قبل النازحين السوريين وارتفاع عددهم وتجاوزه المليونين ومئتي ألف نازح. لذلك فإن معالجة قضية النزوح يجب أن تكون أولوية مطلقة لأهل السلطة تستوجب إيجاد حل فوري لها”.

ودعا إلى “كشف ملابسات هذه الجريمة والإقتصاص العادل من مرتكبيها وإعادة المخطوف إلى أهله سالما”، كما دعا “جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الوطن والمواطن من أي فتنة ممكن أن تنتج عن هذا العمل”.

واكد المؤتمر أن “أمن اللبنانيين هو خط أحمر، ويجب المحافظة عليه مهما كانت التحديات لأن لبنان بدأ يتحول ساحة سائبة قد تعيدنا، لا سمح الله، إلى ماض لا يريد أحد العودة إليه”.