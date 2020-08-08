“المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني”: أمامنا 4 أولويات

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يتمحور “المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني” الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس غداً عند الثالثة بتوقيت بيروت والذي سيقام الكترونياً، حول اربع اولويات:

– دعم للنظام الصحي

-دعم للنظام التربوي

-اعادة تأهيل المباني المتضررة جراء الانفجار

-دعم غذائي

وأشارت الدعوة الى ان هذا الدعم الطارئ ومساعدات الاغاثة يجب ان تبقى منفصلة عن التعافي الاقتصادي والمالي للبنان والذي يتطلب تطبيق الاصلاحات المرتقبة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

كما تم التعبير عن ذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي انعقد في باريس في ١١ كانون الاول ٢٠١٩.