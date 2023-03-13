المؤسسة العامة للإسكان: حصر المراجعات بيوم الأربعاء

ذكرت المؤسسة العامة للإسكان، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، “الرأي العام والمواطنين من اصحاب القروض السكنية، بأنها وبالنظر الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ستضطر الى حصر المراجعات لأصحاب طلبات التسديد المسبق للقروض المعطاة سابقًا لأي غاية كانت، بيوم الأربعاء من كل اسبوع ولفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا”.

وقال البيان: “بالنظر الى الاقبال الكثيف على تسديد القروض السكنية فانها تطلب حصر المراجعات بأصحاب العلاقة شخصيا وذلك بهدف تمكين المؤسسة من معالجة ما يقارب 29 الف طلب تقدم بها اصحابها بهدف التسديد المسبق والاجابة على استفسارات المواطنين بهذا الشأن”.

وأكد أن “المؤسسة تعبر عن اسفها لهذا الاجراء وتتمنى أن يكون موقتا”، آملة ان “تستعيد البلاد كامل عافيتها ليعود العمل الى ما كان عليه قبل هذه الازمة”.