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المازوت يحلّق!

منذ 36 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 4 آلاف ليرة والمازوت 20 ألف ليرة، أمّا الغاز فارتفع سعره ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 757000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 774000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 916000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 450000 ليرة لبنانيّة.

يذكر أنه قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن “جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليًا عنها، بعدما كان 20 % منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 % وفق سعر صرف السوق السوداء”.

وأوضح البراكس في حديث صحافي أن “عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفًا و250 ليرة لبنانية”.

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