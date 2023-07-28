الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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"المالية".. حوّلت رواتب العسكريين والموظفين إلى مصرف لبنان

منذ 50 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أعلنت وزارة المالية، في بيان أنّها “حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين. كما تمّ تحويل رواتب ومستحقات المستشفيات الحكومية وسكك الحديد، وذلك ليُصار الى تحويلها الى المصارف الخاصة حيث يتسلمها المعنيون ابتداء من صباح يوم الاثنين ٣١ تموز”.

ولفتت الوزارة أنّها “عمدت مع صرف معاشات المتقاعدين عن شهر تموز ۲۰۲۳ إلى حسم محسومات تعاونية موظفي الدولة عن الزيادة المالية والتعويض الموقت المقرّين بموجب القانون النافذ حكماً رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ و المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۸ للمتقاعدين الخاضعين لها عن الفترة الممتدة من الأوّل من تشرين الأوّل ۲۰۲۲ ولغاية شهر تموز ۲۰۲۳، مشيرة إلى أنّ الحسم الذي حصل يمثل القسم الأكبر من المحسومات، وسيصار إلى حسم الرصيد المتبقي على تسع دفعات شهرية اعتباراً من الأول من آب المقبل”.

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