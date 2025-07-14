المبعوث الأميركي باراك: الخوف من نزع سلاح حزب الله قد يؤدي لحرب أهلية

أشار المبعوث الأميركي ​توماس باراك​ الى أن “الخوف من نزع سلاح ​حزب الله​ ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية”، معتبراً بأن “عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية”.

وأضاف: “الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات”.

ولفت باراك في تصريحٍ له اليوم الاثنين، إلى أن “الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضا مع معسكرات فلسطينية مسلحة”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله “منظمة إرهابية”، معتبرا بأن “الخريطة الطائفية في لبنان معقدة للغاية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله”، مشدّدًا على أن “الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة، بل إن الفساد كان يغرق لبنان في السابق”.

وفي ما خص الملف السوري، اعتبر باراك أن “سوريا تحتاج إلى موارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة لدعم عالمي”، ورأى أن رفع العقوبات عن سوريا هو “منح الناس الأمل”.