المتحدث الرسمي بإسم اليونيفيل: الهجمات ضد المدنيين هي انتهاكات للقانون الدولي

أعلن المتحدث الرسميّ بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنّ “هذا اليوم شهد تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل”.

وأضاف: “كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره، فقد كان جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في الملاجئ في ذلك الوقت، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.”

وشدّد تيننتي على مواصلة العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع.

وأسف أنّه على الرغم من الجهود، لا يزال التصعيد العسكريّ مستمرًا، مشيرًا إلى أنّ اليونيفيل تحثّ الأطراف المعنية جميعها على وقف إطلاق النار والسماح لها، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول.

وذكّر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي “انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.