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المتحدث باسم "الخارجية الأميركية": حان الوقت لاختيار رئيس وتشكيل حكومة

منذ 33 دقيقة
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن “واشنطن ترى أن الوقت قد حان لكي يمضي لبنان قدماً في اختيار رئيس وتشكيل حكومة”.

وقال ميلر إن الشعب اللبناني يحتاج ويستحق رئيسا وحكومة يستطيعان تفعيل الإصلاحات الحاسمة اللازمة لمساعدة لبنان على إعادة بناء اقتصاده، ويمكنهما تمثيل مصالح لبنان على الساحة الدولية.

وحول احتمال دعم واشنطن لمرشح مدعوم من “حزب الله” كجزء من صفقة لتهدئة التوترات مع إسرائيل، سواء كان الوزير السابق سليمان فرنجية أو أي مرشح آخر، فضّل ميلر في تصريح عبر منصة “بلينكس” الإماراتية، ترك الباب مفتوحا أمام الاحتمالات كافة، قائلاً: “الأمر متروك لزعماء لبنان المنتخبين لاختيار رئيس وتشكيل الحكومة”.

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