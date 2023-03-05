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المتعاقدون الثانويون إلى التدريس غدًا: وقع على عاتقنا دفع فواتير الإضراب

منذ 53 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أعلن المتعاقدون الثانويون في بيان، العودة إلى التدريس يوم غد الإثنين في الخامس من آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، “فتعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الإضراب”.

وأضاف: “لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الإضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ، ويبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين”.

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