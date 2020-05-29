المتعاقدون بالساعة زاروا أيوب: أكد لنا أن إقرار التفرغ يساعد على تقدمها في التصنيف

أعلن “الأساتذة المتعاقدون بالساعة” أن وفدا منهم زار رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب.

وأشاروا في بيان إلى أن “اللقاء استمر ساعتين ونصف الساعة، في أجواء سادتها الصراحة والشفافية أكد خلاله رئيس الجامعة أن “ملف التفرغ المرفوع إلى وزير التربية يتضمن أربعة عناوين رئيسة هي: المستثنون عام 2014، المستحقون بالاستناد إلى أعمال اللجنة المكلفة عام 2017، الاحتياجات بالاستناد إلى أعمال اللجنة المكلفة عام 2019 وحفظ حقوق بعض الأساتذة في أول تفرغ لاحق”.

ولفت إلى أن “رئيس الجامعة عبر عن سرور وزير التربية بتسلمه الملف، والذي احتسب أن إنجازه، وإقراره يصبان في مصلحة الجامعة اللبنانية.

وأوضح أنه “تم إرسال الملفات العائدة إلى الأساتذة الذين رفعت طلباتهم للتفرغ في صناديق مقفلة وعددها أربعة عشر”.

وأعلن البيان أن أيوب أكد “توقيع العمداء وممثلي الأساتذة على ما أنجزته اللجنة المختصة المنبثقة عن مجلس الجامعة في العام 2017. أما ملف الحاجات الذي عملت عليه اللجنة في العام 2019 فقد وقع العمداء على إحالاته كافة في حينه مشكورين. وقد أبدى الرئيس أيوب كل تعاون وتجاوب مع مطالب وزير التربية”.

وأشار إلى أن أيوب “أجاب عن أسئلة الزملاء، فأثنى على جهودهم، وبدد هواجسهم، وردد بابتسامته المعهودة: التفرغ آت لا محالة، وقال: أن إقرار ملف التفرغ يساعد الجامعة على تقدمها في التصنيف (ranking) وعلى نيلها مراتب عالمية عالية”، متمنيا “استخدام شعار التفرغ حاجة للجامعة بدلا من شعار التفرغ حق لنا”.

وختم لافتا إلى أن “أيوب حذر من الإضراب المفتوح، وأشار إلى إمكان المطالبة بالحقوق من دون الإضرار بمصلحة الجامعة والطلاب”.