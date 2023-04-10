"المتقاعدون المدنيون" في النبطية: سنلتزم بالخطوات التصعيدية

عقد “المتقاعدون المدنيون” في النبطية ومنطقتها لقاء حضره متقاعدون من قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الثانوي والأساسي والعاملين في القطاع العام، ناقشوا فيه الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وبعد التداول قرر المجتمعون “تأييد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام والتي تلتزم تثبيت سعر صيرفة للدولار على 28500 ليرة لرواتب القطاع العام، ورفض المساعدات الوهمية التي تموه انهيار القدرة الشرائية للمعاشات، ودعم تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وطبابة العسكريين لتتمكن هذه المؤسسات من تلبية متطلبات الطبابة والاستشفاء، وسائر الخدمات المنوطة بها”.

وقالوا: “حتى إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من الأكفاء نظيفي الكف، وإطلاق عجلة الاقتصاد الوطني واصلاح المؤسسات، لن نتخلى عن حقوقنا ولن نترك عائلاتنا تجوع ومرضانا بلا أدوية أو يموتون على أبواب المستشفيات”.

وختموا: “سنلتزم الخطوات التصعيدية التي يلتزمها المجلس في حال عدم إنصافنا”.