المجتمع الدولي لوزير الداخلية: “نراقبكم”

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وبحث معه في الاوضاع الراهنة.

ورأى الوزير فهمي في خلال اللقاء “ان الامن في لبنان أمر في غاية الاهمية بالنسبة للحكومة الحالية، إلا ان الاولوية في الوقت الراهن هي للوضع الاقتصادي وكيفية تخطي هذه الازمة”.

من جهته، أشار السفير طراف الى “ان المجتمع الدولي يراقب الحكومة الجديدة واسلوب عملها”، وقال، “بقدر ما تكون خطة عمل الحكومة واضحة كلما كان المجتمع الدولي جاهزاً لتقديم الدعم”.

ولفت طراف الى “ان الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها تجاه المجتمع الدولي”، مثنياً على “تغير طريقة تعامل القوى الامنية مع المتظاهرين”، وأمل “ان تتم المحافظة على الاسلوب الراقي في التعاطي مع المتظاهرين السلميين”.

جمعية جاد واستقبل وزير الداخلية رئيس جمعية جاد ضد المخدرات جوزف حواط على رأس وفد أطلعه على النشاطات التي تقوم بها الجمعية لمكافحة آفة تعاطي المخدرات في لبنان. واعتبر فهمي “ان مكافحة هذه الآفة قضية أساسية يجب استمكالها”، مشيراً الى “ان ما تقوم به القوى الامنية على صعيد ملاحقة وتوقيف تجار المخدرات عمل مميز”.