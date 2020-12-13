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المجذوب: “التلاميذ مش سلعة انتخابيّة”

منذ 3 دقائق
طارق المجذوب

طارق المجذوب

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غرّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قائلاً:

اكيد “التعليم مش سلعة”، التعليم حق كل تلميذ(ة) وطالب(ة). بس كمان المخاطر يللي عم بتواجه التلاميذ مش سلعة انتخابيّة! وزارة التربية والتعليم العالي اصدرت توصية وقراراً من تموز بخصوص الاقساط وهي تتابع الموضوع بعيدا عن البروباغندا الاعلامية ولن نقبل ابدا المساومة على حقوق الطلاب.

وأرفق المجذوب تغريدته بالقرار الصادر عن الوزير إضافة الى محضر اجتماع الوزارة.

 

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