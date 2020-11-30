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المجذوب: سيتم تتبع حالات كورونا في المدارس

منذ 3 دقائق
​طارق المجذوب

​طارق المجذوب

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اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، “ان الأزمة التي نعيشها صحية بالدرجة الأولى ونحن نستند إلى المراجع الصحية في كل خطة أو عمل تربوي ننوي القيام به”.

واكد “استكمال التعلم المدمج الذي يوازن بين البعد الصحي والبعد الاجتماعي”، مشيرا الى انه “سيتم تتبع حالات كورونا في المدارس وسيتم إعلان عدد الاصابات في كل مدرسة إيمانا منا بمبدأ الشفافية”.

وأعلن المجذوب عن خط ساخن 01772186 يجيب على اسئلة المواطنين على مدار الساعة من قبل الوحدات الادارية في الوزارة.

كما اعلن ان وزارة الصحة ستؤمن الفحص السريع لمن لديه أعراض، واعدا بتأمين فحص PCR مجانا لمن يحتاجه من المعلمين، لكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن ليس لدى وزارة الصحة الأموال”.

 

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