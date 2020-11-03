المجذوب: طبقوا فورا قانون الدولار الطلابي بلا مراوغة

غرد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عبر “تويتر”: “طبقوا فورا قانون الدولار الطلابي من دون مراوغة، يكفي الأهالي والطلاب معاناة للحصول على أبسط حقوقهم”.

تأتي تغريدة المجذوب على أثر اعتصام نفذه عدد من اهالي الطلاب في الخارج بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي و”رفضا للتسويف الذي تعتمده المصارف”. كما وقع اشكال بين اهالي الطلاب في الخارج المعتصمين امام مصرف لبنان، مع القوى الامنية.

وبعد مرور 12 يوماً على نشر مرسوم قانون «الدولار الطالبي» في الجريدة الرسمية، تتذرّع المصارف بعدم صدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشرح آلية التنفيذ.

وفي الموضوع، أشارت معلومات صحفية في المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى أن الحاكم يتريّث في هذا الملف في انتظار تأليف الحكومة الجديدة.

وصدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.