المجذوب يضع كل إمكانات وزارة التربية البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة

وزير التربية طارق المجذوب
وزير التربية طارق المجذوب

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وضع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب كل إمكانات الوزارة البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة.

وقال المجذوب عبر “تويتر”: “سنعلن عن آلية المساعدة بعد تحديد الحاجة من اللجنة المُكلفة بذلك”.

وأضاف: “بتضامننا نكون أقوى لاجتياز هذه المِحْنَة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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