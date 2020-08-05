المجذوب يضع كل إمكانات وزارة التربية البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة

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وضع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب كل إمكانات الوزارة البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة.

وقال المجذوب عبر “تويتر”: “سنعلن عن آلية المساعدة بعد تحديد الحاجة من اللجنة المُكلفة بذلك”.

وأضاف: “بتضامننا نكون أقوى لاجتياز هذه المِحْنَة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

تضع وزارة التربية والتعليم العالي كل إمكاناتها البشرية والمادية وأبنيتها لمساعدة العائلات المُتضرِّرة.

سنعلن عن آلية المساعدة بعد تحديد الحاجة من اللجنة المُكلفة بذلك.

بتضامننا نكون أقوى لاجتياز هذه المِحْنَة.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. — Tarek MAJZOUB طارق المجذوب (@TarekMMajzoub) August 5, 2020