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المجلس الأعلى للدفاع: الإقفال العام ابتداء من السبت

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 1:59 مساءً
المجلس الأعلى للدفاع

المجلس الأعلى للدفاع

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اصدر المجلس الأعلى للدفاع سلسلة مقرّرات عقب اجتماع بعبدا، وأعلن الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني.

باستثناء مطار رفيق الحريري الدولي كما جميع المرافق البرية والبحرية والمطاحن والأفران وخدمات التوصيل في المطاعم وشركات الأمن وشركات نقل النفايات والمؤسسات الإعلامية والصحفية كما أعمال إعادة اعمار بيروت بالإضافة الى استثناء مصرف لبنان والمؤسسات المالية كما شركات ‏تحويل الأموال والصيرفة من قرار الإقفال.

وخلال الاجتماع عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي والاستشفائي في الاجتماع ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه.

وأبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرة لمعالجة المصابين.

وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية.

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