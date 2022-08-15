المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف: لتنظيم العلاقة بين المصارف والعملاء

اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، ان “أي اعتداء جسديٍ أو لفظي أو معنوي على أي موظف في القطاع المصرفي هو تعد على كرامة كل العاملين في المصارف، فما حصل مع الزملاء في “فدرال بنك” فرع الحمراء مستهجن ومستنكر وغير مقبول، وهو تكرار لحوادث مماثلة حصلت على مدار السنوات الثلاث الاخيرة كان ضحيتها زملاء هم أيضا من المودعين، أموالهم في مهب الريح تعرضوا للاهانة والتعدي، ولاْن هذه الحوادث بقيت بنظرنا من دون متابعة قضائية جدية، استمر التطاول على كرامة الزملاء في مراكز عملهم المفترض أن تصان بقوة القانون وليس بقوة السلاح”.

وطالب المجلس في بيان، السلطتين التنفيذية والتشريعية “عدم الاستمرار في المماطلة وإقرار قانون الCapital Control خلال الشهر الحالي من أجل تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى قوانين استثنائية تساهم في طمأنة المودعين على مصير أموالهم”.

واكد “رفضه ما ورد في خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال والتي حملت المودعين والمصارف القسم الأكبر من الخسائر، في حين مطلوب من الدولة تحمل المسؤولية والاعتراف بأنها هي التي صرفت أموال المودعين خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون أي حسيب أو رقيب”، مطالبا المجلس النيابي بكل مكوناته “الاسراع في تخطي الاستحقاقات الوطنية من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى معالجة الانهيار المالي بواقعية وتنهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاقية تراعي ظروف اللبنانيين الحياتية وتؤدي إلى إعادة الودائع إلى أصحابها”.

وشكر للقوى الامنية “جهودهم المتواصلة من أجل الحفاظ على الامن وسلامة المواطنين”، مثمنا “مساعي الاجهزة الامنية التي تابعت موضوع الاعتداء على الزملاء في فرع فدرال بنك الحمراء الذين استطاعوا إنهاء هذه الحادثة بعد طول مفاوضات بطريقة سلمية وأدت إلى خروج الزملاء في الفرع سالمين”.

وختاما قرر مجلس الاتحاد زيارة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ورئيس جمعية مصارف لبنان من “أجل مناقشة موضوع تأمين سلامة مستخدمي المصارف في مراكز عملهم تجنبا من تكرار هذه الحوادث التي لا يجوز حصولها مجددا”، مؤكدا حرصه على أن “تستمر علاقات المودة والاحترام بين عملاء المصارف والزملاء الذين استمروا في تأدية واجباتهم المهنية وتلبية طلبات الزبائن في أصعب الظروف، لكنه في المقابل لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار للمحافظة على سلامة الزملاء في حال تجددت هذه الحوادث”.