المجلس العام الماروني: المؤسسة العسكرية هي الحصن الضامن لأمن الوطن واستقراره

هنّأت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى في بيان، “قائد الجيش العماد جوزاف عون والمؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ورتباء وعناصر، بمناسبة عيد الجيش الثامن والسبعين”.

وحيت “تضحياتهم، رافعة الصلاة لشهدائه والدعاء لجرحاه بالشفاء”، معزية “عائلاتهم وأبنائهم”، سائلة الله “أن يفيض عليهم بنعمه وبركاته”.

وثمنت “دور القيادة العسكرية، لما تبذله في هذه الظروف الصعبة، كي يتمكن أفراد الجيش وعائلاتهم من الصمود أمام هذا الانهيار الاقتصادي والضغط المعيشي غير المسبوق”.

ودعت “جميع اللبنانيين بمختلف مشاربهم إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية التي تثبت، يوما بعد آخر، أنها الحصن الضامن لأمن الوطن واستقراره واستقلاله ووحدة أبنائه”، مطالبا “المسؤولين جميعا بدعمها ورعاية عناصرها ماديا ومعنويا واجتماعيا وصحيا، وإبقاء الجيش اللبناني خارج كل الاستهدافات والخلافات وتأمين كل مقومات تطويره وتقويته وتعزيز قدراته، كي يبقى على أهبة القيام بالواجب المنوط به، فيستمر في حفظ الأمن والاستقرار والوحدة والسيادة”.

وختمت: “أثبت الجيش، في هذه الظروف الصعبة وهذا الفراغ القاتل، أنه المؤسسة الشرعية الأكثر ثباتا ومناقبية، وأنه عصي عن الاستسلام أمام الواقع المأزوم ويتحمل كل الضغوط والمخاطر بعزيمة لا تقهر، ولا يتردد في بذل التضحيات، حفاظا على سيادة لبنان وكرامة شعبه”.