المحافظ خضر أقفل بلدة دورس لمدة أسبوع

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا أقفل بموجبه بلدة دورس لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الخميس.

وطلب من البلدية “حجر المصابين بالفيروس في البلدة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وإقفال جميع مداخل البلدة، والإبقاء على مدخل واحد للدخول والخروج، وتكليف أشخاص مختصين، ممرضين أو مسعفين، الوقوف على هذا المدخل للمراقبة الصحية، كما تكلف البلدية مراقبة تطبيق الإجراءات التي ستتخذ، ونشر نسخة عن هذا القرار في الأماكن العامة مرفقاً بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والمتعلقة بهذا الشأن، وإبلاغ الأهالي إلغاء التجمعات على اختلافها، والتقيد بأصول التباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وإقفال كافة الصالات والنوادي الرياضية والمراكز الدينية”.

وكلف المحافظ خضر قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي” تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع البلدية”.