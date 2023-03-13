المحافظ عبود ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنّ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ترأس في مكتبه في القصر البلدي ظهر اليوم، اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي، حضره ممثل عن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، إضافة إلى ضباط ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة .

وقد تباحث المجتمعون بالوضع الأمني في محافظة بيروت ومكافحة ظاهرة التسوّل في الشوارع كافة، وتطرقوا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار العام وبثّ الطمأنينة في نفوس المواطنين، وكما تمّ التشديد على:

_ مفهوم الشرطة المجتمعية إذ من واجب كل مواطن إبلاغ القوى الأمنية وعلى مدار الساعة عند ملاحظته أيّ إخلال بالأمن وذلك على الرقم 112.

_ تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية بالتنسيق ما بين شرطة بيروت والقوى السيارة ومختلف الأجهزة الأمنية.

_ تكثيف دوريات فوج حرس بيروت ليلًا في مختلف شوارع العاصمة.

_ التنسيق التام بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

_ استكمال إنارة شوارع بيروت بالشراكة مع القطاع الخاص.

_ إصلاح كاميرات المراقبة وتزويدها بالطاقة لما لذلك من تأثير على خفض نسب الجريمة.