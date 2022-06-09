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المحافظ عبود يلتقي عدداً من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة

منذ 15 ثانية
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع عدد من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة

محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع عدد من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود التقى في مكتبه في القصر البلدي النائب هاكوب ترزيان ، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة في قوى الأمن الداخلي العقيد مصطفى بدران، رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب و عدداً من أصحاب الحانات والمقاهي والمطاعم في شارعي مار مخايل والجميزة.

ويهدف الاجتماع الى التنسيق والمتابعة الدائمة لبقاء أهالي المنطقة واصحاب الحانات على وفاق تام، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على حركة الروّاد مع بدايات الموسم السياحي الصيفي دون أي ازعاج أو إقلاق راحة للسكان والجوار بعد سلسلة شكاوى وردت الى الادارة بسبب أصوات الموسيقى الصّاخبة المترافقة مع أجواء السهر في المنطقة.

كما تم التطرق خلال الاجتماع الى الشق الأمني لجهة ضبط الأمن وحماية السكان ورواد المطاعم، بالاضافة الى ضرورة التزام أصحاب الحانات والمطاعم بالقوانين والاجراءات التي تتخذها الادارة لما فيه مصلحة الجميع.

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