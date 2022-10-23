المحروقات على خطى الدولار.. انخفاض كبير!

أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني أنَّ “جدول جديد لأسعار المحروقات سيصدر غدًا يتضمن انخفاضا كبيرًا بالأسعار”.

ويأتي كلام أبو شقرا عن انخفاض في أسعار المحروقات عقب انخفاض كبير وملحوظ في سعر صر الدولار في السوق السوداء.

ويأتي انخفاض الدولار وأسعار المحروقات، تزامناً مع صدور بيان عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء فيه أنه “بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة “SAYRAFA” ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علمًا أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة “SAYRAFA” من حينه وإلى إشعار آخر”.

وعلى إثر تعميم حاكم مصرف لبنان الأخير, سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، انخفاضًا كبيرًا، حيث تراوح ما بين 35500 و35600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن افتتح صباحًا ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.