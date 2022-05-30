إليكم موعد النطق بحكم العقوبة ضد مرعي وعنيسي

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) قرارًا أعلنت فيه أنها ستعقد جلسة علنية يوم ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ عند الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت وسط أوروبا للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي.

وستُبث وقائع الجلسة مباشرةً على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وستُعقد الجلسة على شبكة الإنترنت ولن يُمنح أي اعتماد لدخول شرفة الجمهور أو قاعة الإعلام.

وفي 18 آب/أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى بحكمها في قضية عياش وآخرين وأعلنت بالإجماع أن السيد سليم جميل عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك معقول فيما يخص كل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. كذلك، أعلنت غرفة الدرجة الأولى أن السادة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يخص جميع التهم المسندة إليهم. وأودع المدعي العام استئنافًا طعنًا في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي، القضية STL-11-01 (المدعي العام ضد عياش وآخرين سابقًا).

وفي 10 آذار/مارس 2022، أصدرت غرفة الاستئناف حكم الاستئناف وأعلنت بالإجماع أن السيدين مرعي وعنيسي مذنبان على نحو لا يشوبه شك معقول فيما يخص كل التهم المسندة إليهما في قرار الاتهام الموحد المعدل. وفي اليوم ذاته، أصدرت غرفة الاستئناف قرارًا حدَّدت فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بتحديد العقوبة. وبموجب هذا القرار، أودع الادعاء، والممثل القانوني للمتضررين، ومحاميا السيد مرعي، ومحاميا السيد عنيسي مذكرات كتابية بشأن تحديد العقوبة.

وتنص المادة 171، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة على أن يُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية يكون الأفرقاء والمتضررون المشاركون في الإجراءات قد أُعلِموا بموعدها مسبقًا. وعملًا بهذه المادة، حدَّدت غرفة الاستئناف يوم ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ موعدًا للنطق بحكم العقوبة.